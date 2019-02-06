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نبأ سار لليفربول قبل مواجهة بايرن ميونخ في دوري الأبطال

الرياضة

نبأ سار لليفربول قبل مواجهة بايرن ميونخ في دوري الأبطال
AFP ANTHONY DEVLIN
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تلقى ليفربول الإنجليزي نبأ سارا قبل العودة لمنافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بتواجد لاعب الوسط أليكس أوكسليد تشامبرلين في قائمة الريدز.

وغاب تشامبرلين عن الريدز أكثر من تسعة شهور بسبب تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، لركبته اليمنى خلال مواجهة روما في نصف نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي وقد يعود لصفوف الفريق مرة أخرى في منتصف فبراير أو في بداية شهر مارس المقبل.

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ورغم المخاوف من احتمال غيابه عن الموسم الحالي بالكامل إلا أن يورغن كلوب المدير الفني لليفربول أكد في ديسمبر الماضي أن اللاعب أحرز تقدما في برنامج تعافيه وسيكون حاضرا مع الفريق في النصف الثاني من الموسم.

يذكر أن ليفربول سيواجه بايرن ميونخ الألماني وصيف بطل النسخة السابقة في دور الـ16 بدوري الأبطال، في الـ19 فبراير الجاري، على أن تقام مواجهة الإياب في الثالث عشر من مارس المقبل.

المصدر: وكالات

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