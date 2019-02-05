أرقام رونالدو حتى يوم احتفاله بعيد ميلاده الـ 34!

لا يزال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، يتلألأ في الملاعب الخضراء، ويرسم البسمة على وجوه عشاق الساحرة المستديرة بأهدافه الرائعة والحاسمة، رغم احتفاله اليوم بربيعه الـ 34.

ولد كريستيانو رونالدو دوس سانتوس أفييرو، في الـ 5 فبراير 1985، بجزيرة ماديرا البرتغالية، ليلقب فيما بعد بـ "صاروخ ماديرا".

بدأ رونالدو مسيرته في نادي سبورتينغ لشبونة قبل أن يوقع مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، وهو في ربيعه الـ 18 في العام 2003، ليحرز مع الشياطين الحمر العديد من الألقاب المحلية والقارية، ويصبح واحدا من أفضل لاعبي كرة القدم في التاريخ على الإطلاق.

وانتقل رونالدو، بعد أن بات نجما لامعا في مانشستر يونايتد إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، ليكتب فصلا جديدا في تاريخ كرة القدم من الإنجازات.

وقرر "صاروخ ماديرا" بعد 9 مواسم ذهبية في صفوف الفريق الملكي، حقق خلالها العديد من الألقاب والجوائز الفردية، خوض تحد جديد في دوري جديد بالانتقال إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي، في الميركاتوي الصيفي 2018، في صفقت بلغت نحو 112 مليون يورو، بعقد لمدة أربع سنوات، بالرغم من كبر سنه، وبراتب سنوي يقدر بـ 30 مليون يورو.

ويتربع كريستيانو رونالدو على عرش صدارة هدافي الكالتشيو برصيد 17 هدفا، بعد 22 جولة من الدوري، وقاد السيدة العجوز إلى التتويج بلقب بطول كأس السوبر الإيطالي، بتسجيله هدف الفوز الوحيد في مرمى ميلان، في المباراة النهائية، التي أقيمت على ملعب "الجوهرة المشعة"، في مدينة جدة السعودية.

أرقام وجوائز كريستيانو رونالدو منذ بداية مسيرته الكروية في أربعة أندية ومنتخب البرتغال:

شارك النجم البرتغالي في 788 مباراة مع الأندية الـ 4 التي لعب لها، في جميع البطولات، بمعدل 63.905 دقيقة، وأحرز 590 هدفا، وصنع 209 أهداف أخرى.

ودافع كريستيانو رونالدو عن ألوان منتخب بلاده للمرة الأولى في العام 2003، ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن شارك في 154 مباراة، بمعدل 12.137 دقيقة، وأحرز خلالها 85 هدفا، وصنع 37 هدفا، في مختلف البطولات.

وحفر رونالدو، قائد منتخب البرتغال وهدافه التاريخي، اسمه بأحرف من ذهب، بعد أن قاده للفوز لأول مرة في تاريخه بلقب بطل كأس الأمم الأوروبية "يورو 2016"، التي استضافتها فرنسا.

وحصد كريستيانو رونالدو 29 بطولة طوال مسيرته مع الأندية التي لعب لها، ومع منتخب بلاده، أبرزها: لقب كأس الأمم الأوروبية مع منتخب البرتغالي في "يورو 2016"، و5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، مرة واحدة مع مانشستر يونايتد و4 مرات مع ريال مدريد.

البطولات التي حصل عليها رونالدو مع الأندية:

في البرتغال:

توج كريستيانو رونالدو بلقب بطل كأس السوبر البرتغالي مرة واحدة مع فريق سبورتينغ لشبونة.

في إنجلترا:

أحرز النجم البرتغالي لقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، 3 مرات بقميص الشياطين الحمر، إضافة إلى كأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة، وبكأس الرابطة الإنجليزي، والدرع الخيرية بواقع مرتين في كل منهما.

في إسبانيا:

توج "صاروخ ماديرا" مرتين لقب بطل الليغا الإسبانية، وكذلك كأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني، وتوج بكأس العالم للأندية 4 مرات.

في إيطاليا:

قاد رونالدو فريق يوفنتوس إلى الفوز بكأس السوبر الإيطالي، على حساب منافسه ميلان.

الجوائز الفردية:

حصد كريستيانو رونالدو جائزة الكرة الذهبية التي تقدم لأفضل لاعب في العالم، 5 مرات، وهو أكثر اللاعبين تتويجا بهذه الجائزة المرموقة، بالتساوي مع منافسه التقليدي، الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة.

وفاز النجم البرتغالي بجائزة الحذاء الذهبي، والتي تقدم لهداف الدوريات الأوروبية، 4 مرات مختلفة.

وحصل رونالدو على جائزة أفضل لاعب في إنجلترا مرتين، وحصد جائزة أفضل لاعب شاب في العام مرتين أيضا، وفاز بجائزة أفضل لاعب في إسبانيا مرة واحدة.

المصدر: وكالات