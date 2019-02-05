الغارديان: الإمارات تحتجز بريطانيا ارتدى قميص قطر في كأس آسيا

احتجزت السلطات الإماراتية مواطنا بريطانيا بسبب ارتدائه قميص منتخب قطر خلال بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم، التي استضافتها الإمارات وتوج بها العنابي القطري في إنجاز تاريخي.

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن سلطات الإمارات ألقت القبض على شاب بريطاني يدعى علي عيسى أحمد، بعد أن ارتدى قميصا لمنتخب العنابي القطري خلال بطولة كأس أمم آسيا، التي استضافتها الإمارات خلال الفترة ما بين (5 يناير و1 فبراير).

وذكرت الصحيفة أن علي عيسى أحمد (26 عاما)، هو أحد مشجعي فريق أرسنال الإنجليزي، ويعيش في ولفرهامبتون، وسافر إلى الإمارات لقضاء عطلة في يناير. بينما كان هناك حصل على تذكرة لمباراة ضمن كأس آسيا بين قطر والعراق في 22 من الشهر ذاته.

وقال أحد أصدقاء الشاب البريطاني لـ "الغارديان"، إن احتجاز صديقه كان بسبب مزاعم ملفقة حول مسؤولي الأمن، فيما تقول السفارة الإماراتية إنها تحقق في ملابسات الاعتقال.

وقالت الصحيفة إنه تم السماح للمواطن البريطاني بإجراء مكالمة هاتفية واحدة في 31 يناير الماضي، إذ تمكن من الاتصال بصديقه عامر لوكي، الذي قال: "يبدو أنه أطلق سراحه بعد أن اعتُقل واعتدى عليه رجال الأمن في سيارة واتهم بالترويج لقطر. ذهب إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن الاعتداء واتهم بإدلائه بتصريحات كاذبة حول الحادث. لست متأكدا بشأن ما حدث بعد ذلك بالضبط لكنه احتجز لأنه متهم بتقديم ادعاءات كاذبة ضد مسؤولين أمنيين في الإمارات".

المصدر: وكالات