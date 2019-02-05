"اليويفا" بصدد اتخاذ قرار تاريخي في دوري أبطال أوروبا

ينتظر أن تناقش اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" خلال اجتماعها المقبل، مقترحا لإلغاء قاعدة الهدف خارج الميدان في الأدوار الإقصائية للمسابقات الأوروبية.

وبحسب صحيفة "Kicker" الألمانية، فإن اللجنة التنفيذية لـ"اليويفا"، ستطرح هذا المقترح للمناقشة، خلال اجتماعها المزمع عقده غدا في روما، وستدعو اللجنة إلى إلغاء هذه القاعدة.

ومن بين الأسباب التي دفعت المسؤولين في "اليويفا" لاقتراح إلغاء قاعدة الهدف خارج القواعد، هي حقيقة أنه في كرة القدم الحديثة بات من السهل على الفريق الضيف أو الزائر تسجيل الأهداف مقارنة عما كان عليه الحال قبل عقود.

وكانت قاعدة الهدف خارج القواعد قد طبقت في أوروبا للمرة الأولى عام 1965، وهي تنص على احتساب الهدف الذي يسجله الفريق الضيف خارج أرضه بهدفين.

وإذا ما قرر "اليويفا" إلغاء هذه القاعدة، فسيكون قرارا تاريخيا، على اعتبارا أن مجموعة من المباريات في أدوار متقدمة من المسابقات الأوروبية حسمت استنادا لقاعدة الهدف خارج الأرض.

المصدر: championat.com