ارتفاع شعبية يوفنتوس داخل الصين بسبب رونالدو

ارتفعت شعبية نادي يوفنتوس الإيطالي في الصين بشكل غير مسبوق على حساب بطل أوروبا ريال مدريد، وذلك بعد تعاقده مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الصيف الماضي.

وزادت شعبية بطل الدوري الإيطالي في المواسم السبعة الماضية بنسبة 68,5 بالمئة على موقع التواصل الاجتماعي "ويبو" الصيني الموازي لتويتر في الفترة بين يوليو وديسمبر من عام 2018.

وانتقل المهاجم إلى صفوف السيدة العجوز مقابل 110 ملايين يورو قادما من النادي الملكي.

وتظهر الأرقام حجم تأثير رونالدو على شعبية يوفنتوس في الصين من خلال الأسبوع الأول الذي تلا انتقاله إلى عملاق تورينو في يوليو، إذ أضاف "بيانكونيري" 308000 متابع له عبر "ويبو" ووسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقي الرسائل "ويتشات" والفيديو "دووين"، المعروف باسم "تيكتوك"، وذلك بحسب ما ذكر يوفنتوس.

وما كسبه يوفنتوس من قدوم رونالدو خسره ريال مدريد في الصين التي تعد إلى جانب الولايات المتحدة سوقا رئيسية في الخارج لأندية كرة القدم الأوروبية.

ورغم أن ريال مدريد فاز بلقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثالث على التوالي، لكنه خسر قرابة 8 آلاف متابع بعد رحيل رونالدو، بحسب ما جاء في تقرير صدر مؤخرا عن شركة التسويق الرقمي "مايلمان" التي تتخذ من شنغهاي مقرا لها.

ومع ذلك، لا يزال ريال مدريد يتمتع بشعبية كبيرة في الصين ولا يزال النادي الأول على الإنترنت في البلاد، وفقا لتقرير "البطاقة الحمراء" الذي أصدرته "مايلمان" هذا العام.

المصدر: وكالات