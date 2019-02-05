وفاة المدير التنفيذي للنادي الإسماعيلي المصري

أعلن النادي الإسماعيلي المصري وفاة اللواء حسن محمد حسن المدير التنفيذي للنادي بعد صراع طويل مع المرض وذلك حسب ما أفاد عبر حسابه على تويتر صباح الثلاثاء.

وذكر البيان:"يتقدم مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان بخالص التعازي في وفاة حسن محمد حسن المدير التنفيذي للنادي والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم".

وتابع: "يتمنى مجلس الإدارة وكافة الأجهزة الإدارية والمالية والتنفيذية بالنادي أن يتغمد الراحل برحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

يتقدم مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان بخالص التعازى فى وفاة اللواء حسن محمد حسن المدير التنفيذى للنادى والذى رحل عن عالمنا صباح اليوم .



ويتمنى مجلس الإدارة وكافة الأجهزة الإداريةوالمالية والتنفيذية بالنادى أن يتغمد الراحل برحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان pic.twitter.com/FAzbUCz5JA — Ismaily SC (@ismailyofficial) ٥ فبراير ٢٠١٩

ويحتل الإسماعيلي المركز الحادي عشر بترتيب لائحة الدوري المصري.

المصدر: تويتر النادي الإسماعيلي