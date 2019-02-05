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وفاة المدير التنفيذي للنادي الإسماعيلي المصري

الرياضة

وفاة المدير التنفيذي للنادي الإسماعيلي المصري
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أعلن النادي الإسماعيلي المصري وفاة اللواء حسن محمد حسن المدير التنفيذي للنادي بعد صراع طويل مع المرض وذلك حسب ما أفاد عبر حسابه على تويتر صباح الثلاثاء.

وذكر البيان:"يتقدم مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان بخالص التعازي في وفاة حسن محمد حسن المدير التنفيذي للنادي والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم".

وتابع: "يتمنى مجلس الإدارة وكافة الأجهزة الإدارية والمالية والتنفيذية بالنادي أن يتغمد الراحل برحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

ويحتل الإسماعيلي المركز الحادي عشر بترتيب لائحة الدوري المصري.

المصدر: تويتر النادي الإسماعيلي

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