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مهاجم منتخب روسيا من حبسه: لقد استوعبت الدرس!

الرياضة

مهاجم منتخب روسيا من حبسه: لقد استوعبت الدرس!
Sputnik Владимир Астапкович
كوكورين مهاجم منتخب روسيا يستوعب الدرس!
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تلقت وكالة نوفوستي رسالة من ألكسندر كوكورين مهاجم منتخب روسيا ونادي زينيت بطرسبورغ لكرة القدم، أعرب فيها عن اعتذاره للمشجعين وزملائه في الفريق وطاقمه التدريبي.

وكتب كوكورين، الذي يقبع حاليا في الحبس على ذمة التحقيق في قضيتين مرفوعتين ضده: "مرحبا! أنا ألكسندر كوكورين، أريد أن أقدم اعتذاري للمشجعين، وزملائي في فريق زينيت، والطاقم التدريبي.. بصفتي رياضيا وشخصية عامة، لم يكن علي فعل ذلك (الاعتداء على رجلين) وأعتذر، لم أستطع المقاومة".

وأضاف: الدولي الروسي: "ردة فعلي على إهانتي، وإهانة أخي كانت مفرطة، لكن بعد الشجار اعتذرت علانية، وكنت على استعداد لتدارك الضرر".

وتابع: "لقد استوعبت الدرس تماما، وأود أن أتحرر، والانخراط في النشاط الرياضي، وتكريس كل وقت فراغي لعائلتي.. شكرا على دعمكم".

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تمديد حبس كوكورين وماماييف على ذمة التحقيق

ويقبع كوكورين في الحبس على خلفية اعتدائه في أكتوبر الماضي بمعية زميله في منتخب روسيا بافل ماماييف على رجلين، أحدهما مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة، وآخر يعمل سائقا لمقدمة أحد البرامج الشهيرة على القناة الروسية الأولى.

ووجهت لكوكورين وماماييف في أكتوبر الماضي تهمة الشغب، كما قضت إحدى محاكم العاصمة الروسية في ديسمبر الماضي، بتمديد حبسهما لشهرين آخرين على ذمة التحقيق.

المصدر: نوفوستي

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