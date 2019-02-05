تركي آل الشيخ مستاء من أحداث مباراة فريقه رغم الفوز

توجه تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز المصري بسؤال بعد اقتحام أحد الضباط أرض الملعب أثناء مباراة فريقه وفريق الداخلية ضمن الدوري المصري، ونشر نصه على الإنترنت.

وكتب آل الشيخ على "فيسبوك": "سؤال...هل من القانوني نزول رجل أمن في وقت المباراة بدون إذن من الحكم؟".

وفاز وصيف الدوري على نظيره الداخلية بثنائية نظيفة، قبل أن تشهد المباراة واقعة غريبة بظهور ضابط أمن داخل الملعب عندما أصيب أحد لاعبي الداخلية والنتيجة كانت تشير إلى التعادل السلبي، ما دفع لاعبي بيراميدز إلى الاعتراض بسبب إضاعة الوقت.

وكان قد أوضح الملازم أول الطبيب محمد أمل عطية أنه دخل إلى أرض الملعب بسبب عمله في الجهاز الطبي الخاص بنادي الداخلية، وأن لاعبي بيراميدز استغربوا بشدة نزوله أرض الملعب، وطالبوه بإبراز أوراقه الثبوتية واستجاب لطلبهم.

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فقط في الدوري المصري ,, ظابط شرطة ينزل إلى أرضية الملعب مع لاعب مصاب من فريق الداخلية ويؤكد للاعب #بيراميدز انه الطبيب الخاص بالفريق 😅#قووولpic.twitter.com/rg4lHruuWx — #قووول (@gooolmx_) ٤ فبراير ٢٠١٩

وبعد الفوز ارتفع رصيد بيراميدز للنقطة 42 في مركز وصافة الدوري، بالمقابل تجمد رصيد الداخلية عند النقطة 21 في المركز الثالث عشر.

المصدر: فيسبوك