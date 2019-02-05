النصر السعودي يحسم صفقة البرازيلي بيريرا (فيديو)
أعلن نادي النصر السعودي، الاثنين، تعاقده مع البرازيلي مايكون بيريرا، قادما من غلطة سراي التركي.
وقال نادي النصر عبر حسابه في تويتر: "إدارة نادي النصر أنهت رسميا إجراءات انضمام مدافع نادي غلطة سراي التركي، البرازيلي مايكون بيريرا، وذلك لمدة موسم ونصف".
أنهت إدارة نادي #النصر رسمياً إجراءات انضمام مدافع نادي غلطة سراي التركي البرازيلي مايكون بيريرا ..— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ٤ فبراير ٢٠١٩
وذلك لمدة موسم ونصف ..#مايكون_بيريرا_عالمي
ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية للصفقة، وسبق أن لعب بيريرا، البالغ 30 عاما، مع ناديي بورتو البرتغالي وساو باولو البرازيلي.
#مايكون_بيريرا_عالمي 💛💙 pic.twitter.com/SGYSxlr358— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ٤ فبراير ٢٠١٩
وشارك بيريرا في 22 مباراة مع النادي التركي الموسم الحالي، سجل فيها هدفا واحدا.
ويحتل النصر المركز الثاني على لائحة ترتيب الدوري السعودي برصيد 37 وبفارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر.
المصدر: تويتر نادي النصر