 
مباشر

النصر السعودي يحسم صفقة البرازيلي بيريرا (فيديو)

الرياضة

النصر السعودي يحسم صفقة البرازيلي بيريرا (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lf06

أعلن نادي النصر السعودي، الاثنين، تعاقده مع البرازيلي مايكون بيريرا، قادما من غلطة سراي التركي.

وقال نادي النصر عبر حسابه في تويتر: "إدارة نادي النصر أنهت رسميا إجراءات انضمام مدافع نادي غلطة سراي التركي، البرازيلي مايكون بيريرا، وذلك لمدة موسم ونصف".

ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية للصفقة، وسبق أن لعب بيريرا، البالغ 30 عاما، مع ناديي بورتو البرتغالي وساو باولو البرازيلي.

وشارك بيريرا في 22 مباراة مع النادي التركي الموسم الحالي، سجل فيها هدفا واحدا.

ويحتل النصر المركز الثاني على لائحة ترتيب الدوري السعودي برصيد 37 وبفارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر.

المصدر: تويتر نادي النصر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مدرب إيران: قطر دفعت ثمن كل شيء لمنتخبنا