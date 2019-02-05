النصر السعودي يحسم صفقة البرازيلي بيريرا (فيديو)

أعلن نادي النصر السعودي، الاثنين، تعاقده مع البرازيلي مايكون بيريرا، قادما من غلطة سراي التركي.

وقال نادي النصر عبر حسابه في تويتر: "إدارة نادي النصر أنهت رسميا إجراءات انضمام مدافع نادي غلطة سراي التركي، البرازيلي مايكون بيريرا، وذلك لمدة موسم ونصف".

أنهت إدارة نادي #النصر رسمياً إجراءات انضمام مدافع نادي غلطة سراي التركي البرازيلي مايكون بيريرا ..

وذلك لمدة موسم ونصف ..#مايكون_بيريرا_عالمي — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ٤ فبراير ٢٠١٩

ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية للصفقة، وسبق أن لعب بيريرا، البالغ 30 عاما، مع ناديي بورتو البرتغالي وساو باولو البرازيلي.

وشارك بيريرا في 22 مباراة مع النادي التركي الموسم الحالي، سجل فيها هدفا واحدا.

ويحتل النصر المركز الثاني على لائحة ترتيب الدوري السعودي برصيد 37 وبفارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر.

المصدر: تويتر نادي النصر