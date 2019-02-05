ضابط مصري يثير حفيظة اللاعبين: "بتعمل إيه في الملعب يا باشا؟"

اقتحم أحد الضباط أمس الاثنين أرض الملعب أثناء مباراة جمعت فريقي الداخلية وبيراميدز ضمن منافسات الدوري المصري والتي انتهت بفوز الأخير 2-0.

واندهش جمهور المباراة من ظهور الضابط داخل الملعب عندما أصيب أحد لاعبي الداخلية والنتيجة كانت تشير إلى التعادل السلبي، ما دفع لاعبي بيراميدز إلى الاعتراض بسبب إضاعة الوقت.

وهذا أثار حفيظة أحد اللاعبين الذي طالب بالأوراق الثبوتية للضابط الذي استجاب بدوره وأخرج بطاقة تثبت أنه من الجهاز الطبي الخاص بنادي الداخلية.

وأوضح الملازم أول طبيب محمد أمل عطية أنه دخل إلى أرض الملعب بسبب عمله في الجهاز الطبي الخاص بالنادي وأن لاعبي بيراميدز استغربوا بشدة نزوله أرض الملعب، وقال: "كانوا بيسألوني بتعمل إيه في الملعب يا باشا؟".

فقط في الدوري المصري ,, ظابط شرطة ينزل إلى أرضية الملعب مع لاعب مصاب من فريق الداخلية ويؤكد للاعب #بيراميدز انه الطبيب الخاص بالفريق 😅#قووولpic.twitter.com/rg4lHruuWx — #قووول (@gooolmx_) ٤ فبراير ٢٠١٩

بعد الفوز ارتفع رصيد بيراميدز للنقطة 42 في المركز الثاني، بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 11 وتعادل في 9 وخسر لقاء وحيدا، فيما تجمد رصيد الداخلية عند النقطة 21 في المركز الثالث عشر.

المصدر: تويتر