لاعب يقاضي باريس سان جيرمان بسبب إبعاده عن المشاركة

قرر لاعب الوسط الفرنسي السابق حاتم بن عرفة مقاضاة فريقه السابق باريس سان جرمان والمطالبة بتعويض مالي بسبب تجميده في العام الأخير من عقده مع النادي الباريسي.

وانضم بن عرفة إلى باريس سان جرمان عام 2016، لكنه همش خارج التشكيلة من أبريل 2017 حتى انتهاء عقده في نهاية الموسم الماضي، وعلى هذا قدم اللاعب البالغ 31 عاما شكوى أمام محكمة باريس الصناعية الأسبوع الماضي.

ويؤكد بن عرفة الذي خاض 23 مباراة في الدوري المحلي مع سان جرمان معظمها كبديل دون أن يسجل أي هدف، أن نادي العاصمة عاقبه وهمشه بعد أن ناشد اللاعب أمير قطر مباشرة، كونه مالك النادي المساعدة، مدعيا عدم وجود تواصل مع رئيس النادي ناصر الخليفي، حسب الصحيفة الفرنسية "جورنال دو ديمانش".

ويسعى بن عرفة الذي يلعب لقميص نادي رين الفرنسي، لتعويض يتراوح بين سبعة وثمانية ملايين يورو، عن ضرر لحق به جراء "التمييز" الذي تعرض له لأسباب غير رياضية، والأضرار المرتبطة بالمكافآت التي يقول بن عرفة إنه لم يتقاضاها.

Hatem vient d’effectuer son 200e match de @Ligue1Conforama ! 📊 pic.twitter.com/IIEjdSyUMt — Hatem BEN ARFA (@HatemBENARFAn) ٢ فبراير ٢٠١٩

وانضم بن عرفة لرين أوائل الموسم الحالي كلاعب حر بعد انتهاء عقده مع النادي الباريسي الذي التحق به عام 2016، بعد موسم مميز مع نيس، كما سبق له اللعب في أندية ليون 2004-2008 ومرسيليا 2008-2011 ونيوكاسل الإنجليزي 2010-2015 تخللها تجربة مخيبة مع هال سيتي على سبيل الإعارة خلال موسمه الأخير في الدوري الممتاز.

المصدر: أ ف ب