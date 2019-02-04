بالفيديو.. نسور لاتسيو تضمد جراحها على حساب فروسينوني

استعاد فريق لاتسيو ذاكرة الانتصارات في الدوري الإيطالي لكرة القدم، على حساب مضيفه فروسينوني، بفوزه عليه بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الاثنين، ضمن الجولة 22 للكالتشيو.

ويعود الفضل في انتصار فريق النسور للمهاجم الإكوادوري الدولي فيليبي كايسيدو، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد، في الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول للمباراة.

وحقق لاتسيو بذلك أول انتصار له في آخر أربع مباريات، بعد تعادله أمام تورينو وهزيمتين أمام نابولي ويوفنتوس على الترتيب.

ورفع لاتسيو رصيده، بعد هذا الفوز، إلى 35 نقطة، وتقدم إلى المركز السادس في جدول الترتيب.

في المقابل، توقف رصيد فروسينوني، عند 13 نقطة، ويشغل المركز التاسع عشر قبل الأخير في الكالتشيو.

المصدر: "silatv"