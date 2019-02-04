شاهد بالفيديو.. أهداف مباراة ليفربول ومضيفه وست هام يونايتد

ساد التعادل (1-1) الشوط الأول للقاء الجاري في هذه اللحظات بين ليفربول ومضيفه وست هام يونايتد، الذي يجمعهما في ختام منافسات الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وضع المهاجم السنغالي ساديو ماني فريق الريدز في المقدمة، في الدقيقة 22، بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء، في الزاوية البعيدة اليسرى.

ورد لاعب أصحاب الأرض، ميشيل أنطونيو، بهدف التعادل لفريقه، بعد ست دقائق فقط، بتسديدة زاحفة من داخل منطقة الجزاء، على يمين البرازيلي أليسون باكير حارس مرمى ليفربول.

WEST HAM UNİTED 1_1 LİVERPOOL

28' ANTONİO⚽️ pic.twitter.com/gedHyozRDL — 🥅⚽️🏆 VİDEO GOAL🥅⚽️🏆let's follow (@skor_aninda) 4 февраля 2019 г.

المصدر: RT