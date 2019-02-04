ريال مدريد.. يتربص بموهبة برتغالية شابة "كريستيانو رونالدو الجديد"

يتصارع العديد من الأندية الأوروبية الكبرى على خطف الموهبة البرتغالية الصاعدة، الشاب جواو فيليكس، نجم فريق بنفيكا البرتغالي لكرة القدم.

وكشف موقع "آس" أن مدرجات ملعب بنفيكا، يوم 29 يناير الماضي، امتلأت بكشافة المواهب لأندية عدة مثل: الثلاثي الإسباني ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد، والثنائي الإنجليزي مانشستر يونايتد ووست هام، والثنائي الألماني بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند، والثنائي الإيطالي يوفنتوس وميلان، وفريق وباريس سان جيرمان الفرنسي، لمراقبة جواو فيليكس الموهوب عن كثب، الذي أدهشهم بتسجيله الهدف الأول لفريقه في مرمى ضيفه بوافيشتا (5-1)، ضمن الجولة 19 من الدوري البرتغالي، وقام بصناعة الهدف الثالث لفريقه وقاد هجمة أسفرت عن الهدف الرابع.

وأحرز جواو فيليكس هدفا لفريقه وحصل على ضربة جزاء، في لقاء "الديربي" ضد مضيفه سبورتينغ لشبونة (4-2)، الذي جمعهما يوم أمس الأحد، ضمن الجولة العشرين من الدوري.

وأشار المصدر إلى أن كشافة هذه الأندية تواصلت مع إدارة بنفيكا لمعرفة سعر اللاعب، البالغ من العمر 19 عاما.

وتلقى بنفيكا في الميركاتو الشتوي، الذي أغلق أبوابه منذ أيام قليلة، عرضا ضخما من أحد أندية الدوري الإنجليزي، لضم اللاعب الشاب، بقيمة 60 مليون يورو، ولكن بنفيكا رفض العرض ورفع راتب اللاعب وزاد قيمة الشرط الجزائي في عقده، الذي يمتد حتى عام 2023، ليصل إلى 120 مليون يورو، وتدرس إدارة بنفيكا حاليا زيادة قيمة الشرط الجزائي مجددا لتصل 200 مليون يورو.

Another weekend, another MVP award for João Félix 🥇



Which players will star in the #UEL knockouts? 🤔 pic.twitter.com/Rgow8s5qvR — UEFA Europa League (@EuropaLeague) 4 февраля 2019 г.

وأحرز جواو فيليكس 6 أهداف لفريقه، الذي يحتل مركز الوصافة في الدوري، برصيد 47 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن بورتو المتصدر.

المصدر: "arabia.as.com"