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شاهد.. ثعلب يصطاد طيرا خلال مباراة لكرة السلة للمحترفين (NBA)

الرياضة

شاهد.. ثعلب يصطاد طيرا خلال مباراة لكرة السلة للمحترفين (NBA)
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شهدت مباراة لكرة السلة بين فريقي سان أنطونيو سبيرز وضيفه نيو أورليانز بيليكانز (113-100)، ضمن منافسات الدوري الأمريكي للمحترفين، لقطة طريفة لطير دخل الملعب.

وحاول لاعب اصطياد الطير الذي دخل إلى أرضية الملعب خلال الربع الأول من اللقاء بالكرة، لكنه لم يتمكن من إصابته، ليأتي "باتمان" أصحاب الأرض بزي الثعلب وقناع باتمان، واصطادوه بواسطة شبكة خاصة.

المصدر: وكالات

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