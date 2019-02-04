بالفيديو .. وصول نجم الهلال الجديد الإيطالي جيوفينكو

سيقدم نادي الهلال السعودي لاعبه الجديد الإيطالي سيبستيان جيوفينكو، اليوم الاثنين، وذلك خلال مباراته ضد ضيفه الفتح، ضمن الجولة الـ 18 من دوري المحترفين لكرة القدم.

ووصل سيبستيان جيوفينكو، اليوم إلى العاصمة السعودية الرياض، وسيتجه إلى ملعب جامعة الملك سعود، ليقدم للجماهير بين شوطي المباراة.

وأعلن نادي الهلال متصدر الدوري السعودي، يوم الخميس الماضي، تعاقده مع لاعب تورونتو الكندي، سيباستيان جيوفينكو (32 عاما)، نجم يوفنتوس ومنتخب إيطاليا سابقا، لمدة ثلاثة مواسم دون الكشف عن قيمة الصفقة.

المصدر: وكالات