شاهد.. لاعب "يغربل" منافسيه بأربعة "كوبريات" متتالية في ست ثوان

أبهر لاعب دينامو موسكو سابقا، المونتينيغري باسم فاتوس، المتفرجين بمهاراته الفردية خلال مباراة كرة قدم بين فريقي مكابي نتانيا وهبوعيل بئر السبع ضمن الجولة 21 من الدوري الإسرائيلي.

واستلم باسم فاتوس كرة في منتصف الملعب وراوغ أربعة لاعبين بطريقة رائعة، ومرر الكرة من بين سيقان اللاعبين الأربعة، مسجلا أربعة "كوبريات" متتالية خلال ست ثوان فقط.

وأحرز اللاعب المونتينيغري هدف فريقه في مرمى هابويل وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل من الفريقين.

ودافع باسم فاتوس (30 عاما) عن ألوان فريق دينامو موسكو في 60 مباراة، خلال الفترة ما بين عامي (2016 و2018)، وسجل فيها 13 هدفا.

المصدر: وكالات