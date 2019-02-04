أمير قطر يقدم هدية برقم مميز لنظيره الكويتي

أهدى أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، نظيره الكويتي الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، قميص المنتخب القطري لكرة القدم، الذي توج مؤخرا بلقب بطولة كأس أمم آسيا 2019.

وقدم الشيخ تميم لأمير الكويت، قميص العنابي بالرقم 10.

سمو الأمير @TamimBinHamad يُهدي أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد قميص المنتخب القطري .#مرسال_قطرpic.twitter.com/NlgN4ScYSC — شبكة مرسال قطر (@Marsalqatar) 4 февраля 2019 г.

ووصل أمير قطر إلى الكويت صباح اليوم، ضمن زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا.

وتوج المنتخب القطري الجمعة الماضي ببطولة كأس آسيا التي استضافتها الإمارات، للمرة الأولى في تاريخه عقب فوزه في المباراة النهائية على المنتخب الياباني بثلاثة أهداف لهدف.

المصدر: تويتر