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تعيين عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيسا للجنة الأولمبية السعودية

الرياضة

تعيين عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيسا للجنة الأولمبية السعودية
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فاز عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية بمقعد رئاسة اللجنة الأولمبية السعودية لفترة جديدة بالتزكية.

واجتمع أعضاء الجمعية العمومية صباح اليوم الاثنين، في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، لانتخاب رئيس جديد للجنة.

ومن المقرر أن يتولى رئيس هيئة الرياضة، رئاسة اللجنة الأولمبية حتى عام 2020، خلفا لتركي آل الشيخ.

وسحب ولي العهد السعودي رئاسة الهيئة العامة للرياضة ورئاسة اللجنة الأولمبية من آل الشيخ، وأوكل إليه رئاسة هيئة الترفيه في المملكة.

المصدر: الأولمبية السعودية

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