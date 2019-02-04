شاهد.. هازارد يبهر الجميع بمهاراته بكرة القدم الأمريكية
قبيل انطلاق مباراة نهائي "السوبر بول" لكرة القدم الأمريكية أمس، خاض 4 لاعبين من فريق تشيلسي لكرة القدم تحديا من نوع خاص، يجمع بين الكرة التقليدية واللعبة الأمريكية.
واللاعبون الأربعة هم ويلي كاباييرو، وويليان، وجورجينيو، وإدين هازارد.
والمثير أن جورجينيو كان الأضعف في هذا التحدي، بينما أبهر البلجيكي هازارد الجميع، عندما أظهر قدرات عالية في "تنطيط" الكرة الخاصة بلعبة كرة القدم الأمريكية، والتلاعب بها بين قدميه وكأنها كرة قدم، قبل أن يسددها بكل قوة إلى المرمى وترتطم بالعارضة.
🏈 The Superbowl is approaching! @WilliamHill set the boys an American football keepie-uppie challenge.— Chelsea FC (@ChelseaFC) 1 февраля 2019 г.
🔥 Cue @hazardeden10. He didn’t…did he?! pic.twitter.com/54UWmglEMX
تجدر الإشارة إلى أن "نيو إينغلاند باتريوتس" توج أمس بطلا لدوري كرة القدم الأمريكية "سوبر باول" للمرة السادسة في تاريخه، بعد فوزه في المباراة النهائية على "لوس أنجلوس رامس" بنتيجة (13-3).
المصدر: eurosport.ru