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أغويرو يطرق أبواب التاريخ في البريميرليغ

الرياضة

أغويرو يطرق أبواب التاريخ في البريميرليغ
Reuters ANDREW YATES
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تألق النجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو الأحد بتسجيله "هاتريك" قاد به فريقه للفوز على ضيفه أرسنال 3-1 ضمن منافسات الجولة الـ25 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل المهاجم الأرجنتيني هدفه الأول مبكرا في الثانية 47، ليصبح بذلك اللاعب الذي يسجل أسرع هدفين في "البريميرليغ" للموسم الحالي، بعدما فعلها أمام نيوكاسل في الثانية 24، قبل أسبوع فقط.

وبات أغويرو يمتلك في رصيده 10 "هاتريك" مع السيتيزن، بتسجيله ثلاثة أهداف في شباك أرسنال.

وأصبح الأرجنتيني البالغ 30 عاما، أكثر لاعب في تاريخ مانشستر سيتي يسجل "هاتريك" مع فريقه في البريميرليغ، منذ 99 عاما، عندما فعلها نجم السيتي آنذاك تومي براويل في عام 1920، بحسبما كشفت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية.

كما أنه بات على بعد هاتريك واحد خلف أسطورة فريق نيوكاسل آلان شيرر، الذي استطاع تسجيل 11 "هاتريك" في تاريخ المسابقة.

ونجح أغويرو في تسجيل 22 هدفا من 15 مباراة، لعبها في الدوري الإنجليزي على استاد الاتحاد.

المصدر: skysports

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