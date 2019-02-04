شارابوفا تواصل الصعود في التصنيف العالمي وكاساتكينا تتراجع

تقدمت النجمة الروسية ماريا شارابوفا مركزين في التنصيف العالمي للاعبات التنس المحترفات الصادر اليوم، فيما تراجعت مواطنتها داريا كاساتكينا خطوتين إلى الخلف.

وتقدمت شارابوفا من المركز الـ29 إلى المرتبة الـ27 عالميا، فيما تراجعت كاساتكينا من المرتبة الـ12 إلى المركز الـ14.

وحافظت اليابانية ناومي أوساكا على صدارة التصنيف العالمي، أمام التشيكية بيترا كفيتوفا، والرومانية سيمونا هاليب.

وجاء تصنيف اللاعبات العشر الأوليات كالتالي:

1- اليابانية ناومي أوساكا 7030 نقطة.

2- التشيكية بيترا كفيتوفا 5920 نقطة.

3- الرومانية سيمونا هاليب 5582 نقطة.

4- الأمريكية سلوان ستيفنس 5307 نقطة.

5- التشيكية كارولينا بليسكوفا 5100 نقطة.

6- الألمانية أنجيليك كيربر 4965 نقطة.

7- الأوكرانية يلينا سفيتولينا 4940 نقطة.

8- الهولندية كيكي برتنز 4845 نقطة.

9- البيلاروسية أرينا سابالنكا 3565 نقطة.

10- الدنماركية كارولين فوزنياكي 3467 نقطة.

المصدر: matchtv.ru