"1-11" تلقي بظلالها على تاريخ مواجهات الريال والبارسا في الكأس

أسفرت قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم عن مواجهة نارية بين برشلونة وغريمه التقليدي ريال مدريد، فيما سيتنافس ريال بيتيس وفالنسيا للظفر ببطاقة العبور الثانية إلى النهائي.

وتقام مباراة الذهاب بين الغريمين الأربعاء المقبل على أرضية ملعب "كامب نو" معقل الفريق الكتالوني، على أن يكون ملعب "سانتياغو بيرنابيو"، معقل الفريق الملكي، مسرحا لموقعة الإياب في الـ27 من الشهر الجاري.

وهذه المباراة هي السادسة بين الفريقين في الدور نصف النهائي لكأس ملك إسبانيا، إذ سبق للبارسا أن واجه الريال في هذا الدور أعوام 1916، و1943، و1953، 1954، و1959.

وبشكل عام فمنذ انطلاق مسابقة كأس ملك إسبانيا في عام 1916، تواجه الفريق الملكي مع نظيره الكتالوني في "كلاسيكو الأرض" في 33 مباراة مختلفة.

وبالرغم من أن التفوق التاريخي للمواجهات بين الفريقين في كل البطولات لصالح ريال مدريد، إلا أن برشلونة يتفوق على غريمه التقليدي في كأس الملك.

وفاز برشلونة على الريال في 14 مباراة في مسابقة كأس ملك إسبانيا، بينما فاز الفريق الملكي على البلوغرانا في 12 مناسبة أخرى، وانتهت 7 مباريات بالتعادل.

وتعود آخر مواجهة بين الفريقين في الكأس الإسبانية لموسم 2013/2014، حينها فاز "الميرينغي" على غريمه في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف واحد.

أما أكبر فوز في تاريخ المواجهات بين الغريمين، فحققه ريال مدريد في نسخة عام 1943، عندما اكتسح البارسا بنتيجة (11-1).

المصدر: ua-football.com