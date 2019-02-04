سولشاير على مدرجات ليون لمراقبة باريس سان جيرمان (فيديو)

ظهر النرويجي أولي جونار سولشاير المدرب المؤقت لفريق مانشستر يونايتد على مدرجات بارك أولمبيك ليون في مواجهة باريس سان جيرمان أمام ليون في الجولة الـ23 من الدوري الفرنسي.

وسافر المدرب النرويجي بعد 20 دقيقة فقط من نهاية لقاء فريقه أمام ليستر سيتي بعد الفوز 1-0، إلى مدينة ليون الفرنسية لمتابعة فريق باريس سان جيرمان منافسه في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وتلقى فريق العاصمة 2-1 أول خسارة له في الدوري الفرنسي إلا أنه لا يزال يملك 10 نقاط عن مطارده ليل.

ويستضيف مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد باريس سان جيرمان في ذهاب دور الـ16 للشامبيونزليغ في الـ12 من الشهر الحالي، على أن يلعب لقاء الإياب في باريس في الـ6 من مارس المقبل.

المصدر: تويتر