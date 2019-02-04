بعد سقوط "البي إس جي".. فريق وحيد لم ينهزم في الدوريات الأوروبية

بعد سقوط باريس سان جيرمان أمس أمام ليون في المرحلة الـ23 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، بات يوفنتوس الفريق الوحيد الذي لم يتجرع مرارة الهزيمة في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.

وبعد انقضاء المرحلة الـ22 من منافسات الدوري الإيطالي، يتصدر يوفنتوس حامل اللقب جدول ترتيب المسابقة برصيد 60 نقطة، جمعها بعد فوزه في 19 مباراة وتعادل في 3 مباريات، دون أن يتعرض لأي هزيمة.

الدوري الإسباني

أما في إسبانيا فتجرعت جميع فرق الصدارة مرارة الهزيمة، إذ خسر برشلونة المتصدر (50 نقطة) ووصيفه أتلتيكو مدريد ( 44 نقطة) مرتين هذا الموسم، فيما مني ريال مدريد الثالث (42 نقطة) بست هزائم.

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الدوري الإنجليزي

صراع قوي على اللقب هذا العام بين ليفربول ومانشستر سيتي وخلفهما توتنهام، وهي فرق تجرعت جميعها الهزيمة بعد مرور 25 مرحلة من عمر الدوري، حيث تلقى المتصدر ليفربول هزيمة واحدة، فيما تكبد السيتي 4 هزائم، وأخيرا رفاق هاري كين 6 هزائم.

الدوري الألماني

الوضع في الدوري الألماني يشبه الدوري الإنجليزي حيث تلقى المتصدر بوروسيا دورتموند هزيمة واحدة، فيما تلقى الملاحقون بايرن ميونيخ وبوروسيا مونشنجلادباخ الهزيمة في 4 مباريات بعد مرور 20 جولة من البوندسليغا.

المصدر: وكالات