باريس سان جيرمان يتكبد خسارته الأولى هذا الموسم بغياب نيمار

تجرع باريس سان جيرمان المتصدر وحامل اللقب الخسارة الأولى هذا الموسم على يد مضيفه ليون 1-2 الأحد في المرحلة الـ23 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

افتتح التسجيل لاعب الوسط أنخل دي ماريا في الدقيقة السابعة، إلا أن رد ليون جاء بهدفين لموسى ديمبيلي عند الدقيقة 33 والجزائري الأصل نبيل فقير في الدقيقة 49 من ركلة جزاء، ليلحق الخسارة الأولى بفريق العاصمة في الدوري منذ مايو 2018، والأولى خارج أرضه منذ سقوطه أمام ليون بالذات وبالنتيجة ذاتها في يناير 2018.

ويتغيب عن الفريق نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا بسبب الإصابة في مشط قدمه اليسرى.

Moussa Dembélé and Nabil Fekir pounce as Lyon end Paris's unbeaten record in Ligue 1 this season. 💪👏#UCLpic.twitter.com/ESEtWVnWl6 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) ٣ فبراير ٢٠١٩

وعزز ليون موقعه في المركز الثالث برصيد 43 نقطة على لائحة ترتيب الدوري بعد تحقيقه فوزه الثالث على التوالي والثاني عشر هذا الموسم.

ويأتي الفوز ليرفع معنويات لاعبي ليون قبل أسبوعين من استضافته برشلونة الإسباني في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

المصدر: أ ف ب