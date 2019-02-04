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باريس سان جيرمان يتكبد خسارته الأولى هذا الموسم بغياب نيمار

الرياضة

باريس سان جيرمان يتكبد خسارته الأولى هذا الموسم بغياب نيمار
Reuters EMMANUEL FOUDROT
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تجرع باريس سان جيرمان المتصدر وحامل اللقب الخسارة الأولى هذا الموسم على يد مضيفه ليون 1-2 الأحد في المرحلة الـ23 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

افتتح التسجيل لاعب الوسط أنخل دي ماريا في الدقيقة السابعة، إلا أن رد ليون جاء بهدفين لموسى ديمبيلي عند الدقيقة 33 والجزائري الأصل نبيل فقير في الدقيقة 49 من ركلة جزاء، ليلحق الخسارة الأولى بفريق العاصمة في الدوري منذ مايو 2018، والأولى خارج أرضه منذ سقوطه أمام ليون بالذات وبالنتيجة ذاتها في يناير 2018.

ويتغيب عن الفريق نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا بسبب الإصابة في مشط قدمه اليسرى.

وعزز ليون موقعه في المركز الثالث برصيد 43 نقطة على لائحة ترتيب الدوري بعد تحقيقه فوزه الثالث على التوالي والثاني عشر هذا الموسم.

ويأتي الفوز ليرفع معنويات لاعبي ليون قبل أسبوعين من استضافته برشلونة الإسباني في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

المصدر: أ ف ب 

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