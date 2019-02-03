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ريال مدريد يقسو على ألافيس ويقلص الفارق مع برشلونة (فيديو)

الرياضة

ريال مدريد يقسو على ألافيس ويقلص الفارق مع برشلونة (فيديو)
AFP GABRIEL BOUYS
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تغلب ريال مدريد على ضيفه ديبورتيفو ألافيس بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما الأحد، ضمن الجولة الـ22 من الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

سجل ثلاثية النادي الملكي كل من الفرنسي كريم بنزيما والبرازيلي فينيسيوس جونيور والدومينيكاني ماريانو دياز في الدقائق 30 و80 و90+1 على الترتيب.

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وبهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث، وقلص الفارق مع أتلتيكو مدريد الوصيف إلى نقطتين مستفيدا من خسارة الأخير اليوم أمام ريال بيتيس، كما استفاد من تعثر المتصدر برشلونة (50 نقطة) الذي سقط في فخ التعادل الإيجابي 2-2 أمام ضيفه فالنسيا أمس السبت على ملعب (الكامب نو)، ليقلص الفارق مع الغريم التقليدي إلى 8 نقاط.

فيما تجمد رصيد ديبورتيفو ألافيس عند 32 نقطة في المركز السابع على جدول ترتيب الليغا.

المصدر: وكالات

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