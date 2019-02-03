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استقالة مدرب الإفريقي التونسي بعد الخسارة القاسية في دوري الأبطال

الرياضة

استقالة مدرب الإفريقي التونسي بعد الخسارة القاسية في دوري الأبطال
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قدم المدير الفني للإفريقي التونسي، شهاب الليلي، اليوم الأحد، استقالته رسميا على خلفية الهزيمة القاسية أمس أمام مازيمبي الكونغولي 8-0 ضمن دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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وذكرت عدة تقارير أن رئيس نادي الإفريقي، عبد السلام اليونسي، سافر لفرنسا، للتفاوض مع المدرب برتران مارشان، لخلافة الليلي.

وسيشرف على الفريق بصفة مؤقتة، المدرب المساعد خالد السويسي.

المصدر: وكالات

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