الهولندية بيرتينز تتوّج ببطولة بطرسبورغ للتنس (فيديو)

توّجت الهولندية كيكي بيرتينز بلقب بطولة سان بطرسبورغ الروسية للتنس، بعد تغلبها اليوم الأحد في المباراة النهائية على الكرواتية دونا فيكيتش بمجموعتين نظيفتين.

وتمكنت بيرتينز من حسم المباراة لمصلحتها بمجموعتين دون رد، بواقع: 7-6 و6-4، خلال ساعة واحدة و43 دقيقة.

.@kikibertens is your 2019 @Formula_TX champion!



Defeats Donna Vekic 7-6(2), 6-4 to claim her 8th WTA singles title! pic.twitter.com/dzByyGyEUx — WTA (@WTA) February 3, 2019

ولقب بطولة سان بطرسبورغ البالغ مجموع جوائزها أكثر من 750 ألف دولار، هو الأول للهولندية البالغة من العمر 27 عاما في العام الحالي، والثامن خلال مسيرتها الاحترافية.

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المصدر: rsport.ria.ru