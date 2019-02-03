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الهولندية بيرتينز تتوّج ببطولة بطرسبورغ للتنس (فيديو)

الرياضة

الهولندية بيرتينز تتوّج ببطولة بطرسبورغ للتنس (فيديو)
AFP OLGA MALTSEVA
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توّجت الهولندية كيكي بيرتينز بلقب بطولة سان بطرسبورغ الروسية للتنس، بعد تغلبها اليوم الأحد في المباراة النهائية على الكرواتية دونا فيكيتش بمجموعتين نظيفتين.

وتمكنت بيرتينز من حسم المباراة لمصلحتها بمجموعتين دون رد، بواقع: 7-6 و6-4، خلال ساعة واحدة و43 دقيقة.

ولقب بطولة سان بطرسبورغ البالغ مجموع جوائزها أكثر من 750 ألف دولار، هو الأول للهولندية البالغة من العمر 27 عاما في العام الحالي، والثامن خلال مسيرتها الاحترافية.

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المصدر: rsport.ria.ru

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