ياستريمسكا تحرز لقب بطولة "هيا هين" التايلاندية للتنس (فيديو)

أحرزت الأوكرانية ديانا ياستريمسكا لقب بطولة "هيا هين" التايلاندية للتنس بفوزها على الأسترالية آيلا تومليانوفيتش بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، اليوم الأحد.

وتمكنت ياستريمسكا من حسم اللقاء لمصلحتها بمجموعتين لواحدة، بواقع: 6-2 و2-6 و7-6، خلال ساعتين و21 دقيقة.

وهو اللقب الثاني للشابة الأوكرانية صاحبة الـ18 عاما، في مباراتين نهائيتين خاضتهما حتى الآن، إذ سبق لها أن فازت بلقب دورة هونغ كونغ في أكتوبر 2018.

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المصدر: وكالات