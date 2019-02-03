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ياستريمسكا تحرز لقب بطولة "هيا هين" التايلاندية للتنس (فيديو)

الرياضة

ياستريمسكا تحرز لقب بطولة
AFP Chalinee THIRASUPA
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أحرزت الأوكرانية ديانا ياستريمسكا لقب بطولة "هيا هين" التايلاندية للتنس بفوزها على الأسترالية آيلا تومليانوفيتش بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، اليوم الأحد.

وتمكنت ياستريمسكا من حسم اللقاء لمصلحتها بمجموعتين لواحدة، بواقع: 6-2 و2-6 و7-6، خلال ساعتين و21 دقيقة.

وهو اللقب الثاني للشابة الأوكرانية صاحبة الـ18 عاما، في مباراتين نهائيتين خاضتهما حتى الآن، إذ سبق لها أن فازت بلقب دورة هونغ كونغ في أكتوبر 2018.

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المصدر: وكالات

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