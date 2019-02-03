 
مباشر

سان جيرمان يحتج على استفتاء يحمل نيمار مسؤولية الإصابات

الرياضة

سان جيرمان يحتج على استفتاء يحمل نيمار مسؤولية الإصابات
Reuters CHARLES PLATIAU
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ler3

احتج نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على نتيجة استفتاء يحمل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا جزءا من المسؤولية بالتسبب في إصابة نفسه بسبب طريقة لعبه.

ونشر النتيجة النهائية للاستفتاء موقع قناة RTL، ورأى 84% من المشاركين في التصويت أن نيمار يتحمل مسؤولية إصاباته المتكررة بسبب أسلوبه في اللعب، الذي يميل إلى الاستعراض بالكرة أمام منافسيه.

www.rtl.fr

 ونشر الموقع الرسمي لنادي العاصمة بيانا جاء فيه:" أولا لدينا شكوك حول مصداقية نتائج هذا التصويت الإلكتروني، وإن كانت نتائجه جادة وحقيقية، فما هو رد الفعل المنتظر؟، هل نبكي أم نضحك"؟

وأضاف البيان: "نطلب التوقف عن تلك الاستفتاءات المزيفة، فلا جدوى منها سوى إبعاد نجوم الفريق عن اللعب في الدوري الفرنسي، وهذا يؤذي لعبتنا التي نحبها".

ودعم نادي باريس سان جيرمان بيانه بلقطات "فيديو" نشرها على حساباته الرسمية لمهارات نيمار داخل الملعب مع الفريق، خلال المباريات الماضية".

وكان باريس سان جيرمان أعلن عن غياب نيمار لمدة تصل إلى 10 أسابيع بسبب الإصابة، دون الحاجة لإجراء أي جراحة في القدم".

ويتصدر باريس سان جيرمان ترتيب فرق الدوري الفرنسي برصيد 56 نقطة ويحل اليوم الأحد ضيفا على ليون ضمن ختام منافسات الجولة الثالثة والعشرين من المسابقة.

المصدر: موقع باريس سان جيرمان

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

منطقة تونا الجبل منطقة عذراء.. تصريحات مدير المجلس الأعلى للأثار في مصرعن كشف أثري جديد !