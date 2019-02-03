"مولده" النرويجي يرغب في بقاء سولشاير مع الشياطين الحمر

أعلن المدرب المؤقت لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، النرويجي أولي غونار سولشاير بأن مسؤولي نادي "مولده" النرويجي يأملون في بقائه طويلا في صفوف الشياطين الحمر.

وقال سولشاير: "عندما اتصلت بمالك نادي مولده لأعلمه بأن مانشستر يونايتد يريد الحصول على خدماتي، كان يدرك بأن ذلك كان حلما بالنسبة لي وقال لي (اذهب واستمتع وأرجوك لا تعد)".

وأضاف: "مالكا النادي تمنيا لي الأفضل في مسيرتي وكان الأمر رائعا لأنهما سمحا لي بعيش هذه التجربة. إذا عدت إلى مولده، سأبذل قصارى جهدي لكن الأمر يتعلق بتاريخ العودة".

@ManUtd under Ole Gunnar Solskjær:



Games: 9 - 👕

Won: 8 - ✅

Drawn: 1 - 😶

Lost: 0 - ❌

Goals scored: 24 - ⚽️

Goals conceded: 7 - 🥅

Clean-sheets: 3 - 👐🏾

Win percentage: 88.89% - 📈

Form: WWWWWWWWD - 👹#OleGunnarSolskjær#20LEGEND - ✊🏾 pic.twitter.com/FCNpOkJtDR — Zeeshan Masih (@MrZeeshanMasih) January 30, 2019

وعلى الرغم من فوز الشياطين الحمر في ثماني مباريات والتعادل في مناسبة واحدة، منذ أن استلم سولشاير تدريبه خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو، فإنه ليس واثقا من البقاء بشكل نهائي مدربا للفريق في نهاية الموسم.

المصدر: أ ف ب