روسيا تتأهل للجولة النهائية لكأس ديفيز على حساب سويسرا (فيديو)
تأهلت روسيا إلى الجولة النهائية لكأس ديفيز للتنس، بعد أن تغلبت على سويسرا بنتيجة 3-1 في الدور التمهيدي المؤهل للنهائيات التي ستقام في العاصمة الإسبانية مدريد في نوفمبر المقبل.
وحسم الروسي كارين خاتشانوف تأهل منتخب بلاده، بفوزه على السويسري هنري لاكسونين بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع: 6-7 و7-6 و6-4.
🇷🇺 🏅 Russia book their tickets to Madrid as @KarenKhachanov wins a marathon match against Henri Laaksonen 67(2) 76(6) 64 #DavisCupQualifiers#SUIRUSpic.twitter.com/vY6llFT0vF— Davis Cup (@DavisCup) February 2, 2019
وبهذا الفوز، رفع خاتشانوف رصيد منتخب روسيا إلى ثلاثة انتصارات مقابل انتصار وحيد لسويسرا، ليخطف المنتخب الروسي بطاقة العبور للجولة النهائية لكأس ديفيز.
Снова в элите. Медведев и Хачанов вывели Россию в финалhttps://t.co/P3bNqSS9NFpic.twitter.com/MzCOQoZrji— Спорт-Экспресс (@sportexpress) February 2, 2019
نتائج المواجهات بين المنتخبين الروسي والسويسري:
الجمعة 1 فبراير:
مباراة فردي: الروسي دانييل مدفيديف تغلب على السويسري هنري لاكسونين بمجموعتين مقابل واحدة، بواقع: 7-6 و6-7 و6-2.
مباراة فردي: الروسي خاتشانوف فاز على السويسري مارك أندريا هوسيلير بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-3 و7-5.
السبت 2 فبراير:
مباراة زوجي: السويسريان جيروم كيم وهينري لاكسونين تغلبا على الروسيان يفغيني دونسكوي وأندريه روبلوف بمجموعتين لواحدة، بواقع: 4-6 و6-3 و7-6.
الروسي خاتشانوف يتغلب على السويسري لاكسونين بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع: 6-7 و7-6 و6-4.
نتائج جميع المواجهات في الدوري التمهيدي:
12 nations have now booked their tickets to the #DavisCupMadridFinals - and they join Croatia, France, Spain, Argentina, USA and Great Britain in the big November showpiece! See you in Madrid!! pic.twitter.com/BF0H9JB9Wd— Davis Cup (@DavisCup) February 3, 2019
المنتخبات المتأهلة للجولة النهائية لكأس ديفيز:
👏Congratulations to the 18 nations going to the #DavisCupMadridFinals— Davis Cup (@DavisCup) February 3, 2019
🇭🇷Croatia🏆
🇫🇷France🥈
🇪🇸Spain🥉
🇦🇷Argentina🥉
🇺🇸USA🃏
🇬🇧Great Britain🃏
QUALIFIERS
🇦🇺Australia
🇧🇪Belgium
🇨🇦Canada
🇨🇱Chile
🇨🇴Colombia
🇩🇪Germany
🇮🇹Italy
🇯🇵Japan
🇰🇿Kazakhstan
🇳🇱Netherlands
🇷🇺Russia
🇷🇸Serbia
المصدر: sport-express.ru