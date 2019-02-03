روسيا تتأهل للجولة النهائية لكأس ديفيز على حساب سويسرا (فيديو)

تأهلت روسيا إلى الجولة النهائية لكأس ديفيز للتنس، بعد أن تغلبت على سويسرا بنتيجة 3-1 في الدور التمهيدي المؤهل للنهائيات التي ستقام في العاصمة الإسبانية مدريد في نوفمبر المقبل.

وحسم الروسي كارين خاتشانوف تأهل منتخب بلاده، بفوزه على السويسري هنري لاكسونين بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع: 6-7 و7-6 و6-4.

🇷🇺 🏅 Russia book their tickets to Madrid as @KarenKhachanov wins a marathon match against Henri Laaksonen 67(2) 76(6) 64 #DavisCupQualifiers#SUIRUSpic.twitter.com/vY6llFT0vF — Davis Cup (@DavisCup) February 2, 2019

وبهذا الفوز، رفع خاتشانوف رصيد منتخب روسيا إلى ثلاثة انتصارات مقابل انتصار وحيد لسويسرا، ليخطف المنتخب الروسي بطاقة العبور للجولة النهائية لكأس ديفيز.

Снова в элите. Медведев и Хачанов вывели Россию в финалhttps://t.co/P3bNqSS9NFpic.twitter.com/MzCOQoZrji — Спорт-Экспресс (@sportexpress) February 2, 2019

نتائج المواجهات بين المنتخبين الروسي والسويسري:

الجمعة 1 فبراير:

مباراة فردي: الروسي دانييل مدفيديف تغلب على السويسري هنري لاكسونين بمجموعتين مقابل واحدة، بواقع: 7-6 و6-7 و6-2.

مباراة فردي: الروسي خاتشانوف فاز على السويسري مارك أندريا هوسيلير بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-3 و7-5.

السبت 2 فبراير:

مباراة زوجي: السويسريان جيروم كيم وهينري لاكسونين تغلبا على الروسيان يفغيني دونسكوي وأندريه روبلوف بمجموعتين لواحدة، بواقع: 4-6 و6-3 و7-6.

الروسي خاتشانوف يتغلب على السويسري لاكسونين بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع: 6-7 و7-6 و6-4.

نتائج جميع المواجهات في الدوري التمهيدي:

12 nations have now booked their tickets to the #DavisCupMadridFinals - and they join Croatia, France, Spain, Argentina, USA and Great Britain in the big November showpiece! See you in Madrid!! pic.twitter.com/BF0H9JB9Wd — Davis Cup (@DavisCup) February 3, 2019

المنتخبات المتأهلة للجولة النهائية لكأس ديفيز:

👏Congratulations to the 18 nations going to the #DavisCupMadridFinals



🇭🇷Croatia🏆

🇫🇷France🥈

🇪🇸Spain🥉

🇦🇷Argentina🥉

🇺🇸USA🃏

🇬🇧Great Britain🃏



QUALIFIERS

🇦🇺Australia

🇧🇪Belgium

🇨🇦Canada

🇨🇱Chile

🇨🇴Colombia

🇩🇪Germany

🇮🇹Italy

🇯🇵Japan

🇰🇿Kazakhstan

🇳🇱Netherlands

🇷🇺Russia

🇷🇸Serbia — Davis Cup (@DavisCup) February 3, 2019

إقرأ المزيد

المصدر: sport-express.ru