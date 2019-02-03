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أمير قطر يأخذ المعز في أحضانه: "والله وصار هداف آسيا"

الرياضة

أمير قطر يأخذ المعز في أحضانه:
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استقبل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني نجم المنتخب القطري لكرة القدم المعز علي، وبعثة "العنابي" في مطار حمد الدولي السبت عقب تتويج الفريق القطري بكأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه.

وبعد عناقه المعز علي، قال للحاضرين: "والله صار هدّاف آسيا"، في إشارة إلى التألق الكبير لنجم نادي الدحيل القطري في بطولة الأمم الآسيوية.

وكان المعز علي قد سجل 9 أهداف ليحطم الرقم  القياسي للنجم الإيراني علي دائي الذي أحرز 8 أهداف في نسخة 1996، وينال جائزة هداف البطولة القارية في نسختها السابعة عشرة.

يذكر أن المعز توج هدافا لبطولة آسيا تحت 23 عاما، التي جرت في يناير 2018 بتسجيله 6 أهداف.

المصدر: تويتر

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