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بالفيديو...ظهور ماكغريغور جديد في رياضة الفنون القتالية المختلطة (MMA)

الرياضة

بالفيديو...ظهور ماكغريغور جديد في رياضة الفنون القتالية المختلطة (MMA)
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شهدت حلبة القتال المختلط ظهور شبيه للإيرلندي كونور ماكغريغور بطل الفنون القتالية المختلطة وهو الألماني موريس أدورف الذي يشبهه شكلا وأسلوبا وحركيا.

وتم نشر فيديو على تويتر للمقاتل الألماني موريس أدورف يظهر فيه وهو يستعرض بحركات مشابهة لماكغريغور أشهر نجوم رياضة الفنون القتالية المختلطة.

ولم يكتف الألماني بتقليد أسلوب الإيرلندي البالغ 30 عاما داخل حلبة النزال بل ذهب إلى أبعد من ذلك إذ ظهر بتسريحة شعر مشابهة لماكغريغور.

وخاض الألماني أدورف نزالين فقط في الفنون القتالية المختلطة MMA، وفاز بهما.

ويعد ماكغريغور خبير الفنون القتالية المختلطة وبطل UFC للوزن الخفيف وبطل سابق في UFC لوزن الريشة وعلى مدى حياته المهنية، تنافس كمشارك في مباريات الوزن الخفيف، وزن الريشة والوزن المتوسط، إضافة إلى كونه ملاكم ماهر، وحقق معظم انتصاراته بالضربة القاضية.

المصدر: لينتا رو

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