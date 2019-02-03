فابريغاس يقود موناكو إلى فوزه الأول مع غارديم

قاد النجم الإسباني سيسك فابريغاس فريقه موناكو لتحقيق فوزه الأول هذا الموسم بين جماهيره على ضيفه تولوز 2-1 على ملعب لويس الثاني لحساب الجولة 23 من الدوري الفرنسي.

ونجح المدرب البرتغالي ليوناردو غارديم بعد عودته إلى المنصب وبعد 11 محاولة فاشلة منذ انطلاق الدوري في تحقيق فوزه الأول في معقله بفضل هدفي الروسي ألكسندر غولوفين عند الدقيقة الـ15 والإسباني الوافد من تشلسي الإنجليزي سيسك فابريغاس في الدقيقة 62، فيما سجل هدف تولوز كريستوفر جوليان عند الدقيقة الـ20.

What a way to score my first goal for @AS_Monaco Let’s keep going boys! 💪🏻 +3 🙏🏻 pic.twitter.com/bRLuWZfTK3 — Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) ٢ فبراير ٢٠١٩

وصعد موناكو بفوزه الرابع فقط هذا الموسم إلى المركز الثامن عشر بفارق الأهداف فقط أمام إميان الذي تلقى خسارة من رين بهدف الجزائري مهدي زفان وخلف كاين السابع عشر، فيما تجمد رصيد تولوز عند 26 نقطة.

وتتحسن نتائج نادي الإمارة عقب عودة المدرب غارديم للفريق خلفا للنجم الفرنسي تيري هنري الذي لم يوفق في مهمنته التدريبية.

المصدر: وكالات