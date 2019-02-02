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الأهلي المصري يكتسح سيمبا التنزاني بخماسية نظيفة

الرياضة

الأهلي المصري يكتسح سيمبا التنزاني بخماسية نظيفة
شعار نادي الأهلي المصري
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أكرم الأهلي المصري وفادة ضيفه سيمبا التنزاني بخماسية نظيفة، اليوم السبت، ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وتناوب على خماسية الأهلي كل من عمرو السولية في (د.3) والتونسي علي معلول في (د.23) والنيجيري جونيور إجاي في (د.31) وكريم وليد "ندفيد" في (د.34 و40).

ورفع الأهلي رصيده إلى 7 نقاط متصدرا ترتيب المجموعة الرابعة، ليقترب من وضع قدم في ربع نهائي المسابقة.

المصدر: وكالات

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