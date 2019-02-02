بارما يفرض التعادل على يوفنتوس في مواجهة "مثيرة"

اقتنص بارما تعادلا قاتلا من مضيفه يوفنتوس 3-3 ، في مباراة مثيرة، اليوم السبت، في المرحلة الـ22 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

أحرز ليوفنتوس كل من رونالدو هدفين في (د.36 و66) ودانيلي روجاني في

(د.62)، بينما أحرز لبارما كل من أنتونيو باريلا في (د.64) والإيفواري كواسي جيرفينيو في (د.74 و90+3).

ورفع رونالدو رصيده من الأهداف في الدوري الإيطالي إلى 17 هدفا لينفرد بصدارة قائمة الهدافين بفارق هدف واحد عن فابيو كوالياريلا هداف سامبدوريا.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 60 نقطة في الصدارة بفارق 9 نقاط عن نابولي الوصيف، مقابل 29 نقطة لبارما في المركز الحادي عشر.

المصدر: وكالات