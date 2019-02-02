ريال سوسييداد يتخطى عقبة أتلتيك بيلباو في "الليغا"

تغلب ريال سوسييداد على أتلتيك بيلباو 2-1، اليوم السبت، ضمن الجولة الـ 22 من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

أحرز ميكيل أويارزابال في (د.16) وويليان جوزيه في (د.45) ثنائية أصحاب الأرض. بينما قلص المخضرم راؤول جارسيا الفارق لأتلتيك بيلباو في (د.82).

وأصبح رصيد ريال سوسييداد 30 نقطة، في المركز السابع "مؤقتا"، بينما تجمد رصيد بيلباو عند 26 نقطة في المركز الثاني عشر.

وحسم التعادل السلبي مواجهة ليفانتي وضيفه خيتافي.

وبهذه النتيجة، أصبح رصيد صاحب الأرض 27 نقطة في المركز العاشر، مقابل 32 نقطة لخيتافي في المركز الخامس.

المصدر: وكالات