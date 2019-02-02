الإفريقي التونسي يتلقى هزيمة مذلة بثمانية أهداف في دوري أبطال إفريقيا

تكبد النادي الإفريقي التونسي هزيمة مذلة أمام مضيفه مازيمبي الكونغولي بثمانية أهداف نظيفة في إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وسجل أهداف الفريق الكونغولي الثمانية، كيفين مونديكو هدفين في الدقيقتين 11 و39، وجاكسون موليكا في الدقيقتين 37 و62، وتريسور مبوتو مابي في الدقيقتين 76 و83، وميشي ميكا في الدقيقة 23، وإيليا ميشكاك في الدقيقة 81.

وبهذه الخسارة، بقي رصيد الإفريقي خاليا من النقاط، فيما حصد مازيمبي أول ثلاث نقاط له في البطولة.

المصدر: وكالات