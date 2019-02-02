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الهولندية بيرتينز تواجه الكرواتية فيكيتش في نهائي بطولة بطرسبورغ للتنس

الرياضة

الهولندية بيرتينز تواجه الكرواتية فيكيتش في نهائي بطولة بطرسبورغ للتنس
Reuters Anton Vaganov
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تأهلت الهولندية كيكي بيرتينز إلى نهائي بطولة سان بطرسبورغ الروسية للتنس، بعد تغلبها اليوم السبت على البيلاروسية أرينا سابالينكا بمجموعتين نظيفتين.

وتمكنت بيرتينز من حسم المباراة لمصلحتها بمجموعتين دون رد، بواقع: 7-6 و6-2.

وستواجه بيرتينز في المباراة النهائية للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 750 ألف دولار، الكرواتية دونا فيكيتش الفائزة بدورها على الروسية فيرا زفوناريفا بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-2 و6-2.

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المصدر: WTA/twitter

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