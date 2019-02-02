الهولندية بيرتينز تواجه الكرواتية فيكيتش في نهائي بطولة بطرسبورغ للتنس
تأهلت الهولندية كيكي بيرتينز إلى نهائي بطولة سان بطرسبورغ الروسية للتنس، بعد تغلبها اليوم السبت على البيلاروسية أرينا سابالينكا بمجموعتين نظيفتين.
وتمكنت بيرتينز من حسم المباراة لمصلحتها بمجموعتين دون رد، بواقع: 7-6 و6-2.
Another Top 10 win for @kikibertens!— WTA (@WTA) February 2, 2019
The Flying Dutchwoman books her place in the @Formula_TX final with a 7-6(5), 6-2 victory over Aryna Sabalenka! pic.twitter.com/Zc5Tg4mpZh
وستواجه بيرتينز في المباراة النهائية للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 750 ألف دولار، الكرواتية دونا فيكيتش الفائزة بدورها على الروسية فيرا زفوناريفا بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-2 و6-2.
A near-perfect @Formula_TX performance from @DonnaVekic!— WTA (@WTA) February 2, 2019
The No.8 seed defeats Vera Zvonareva 6-2, 6-2 and will face @kikibertens in the final!
#формулатхpic.twitter.com/4O2ZGqlkAA
المصدر: WTA/twitter