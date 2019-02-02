الهولندية بيرتينز تواجه الكرواتية فيكيتش في نهائي بطولة بطرسبورغ للتنس

تأهلت الهولندية كيكي بيرتينز إلى نهائي بطولة سان بطرسبورغ الروسية للتنس، بعد تغلبها اليوم السبت على البيلاروسية أرينا سابالينكا بمجموعتين نظيفتين.

وتمكنت بيرتينز من حسم المباراة لمصلحتها بمجموعتين دون رد، بواقع: 7-6 و6-2.

Another Top 10 win for @kikibertens!



The Flying Dutchwoman books her place in the @Formula_TX final with a 7-6(5), 6-2 victory over Aryna Sabalenka! pic.twitter.com/Zc5Tg4mpZh — WTA (@WTA) February 2, 2019

وستواجه بيرتينز في المباراة النهائية للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 750 ألف دولار، الكرواتية دونا فيكيتش الفائزة بدورها على الروسية فيرا زفوناريفا بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-2 و6-2.

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المصدر: WTA/twitter