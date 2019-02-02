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المقاتل الروسي نورمحمدوف يوجه سؤالا لترامب

الرياضة

المقاتل الروسي نورمحمدوف يوجه سؤالا لترامب
Globallookpress Stephen McCarthy
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صرح بطل العالم للوزن الخفيف في الفنون القتالية المختلطة UFC الروسي حبيب نورمحمدوف، بأن لديه سؤالا واحدا يريد توجيهه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال نورمحمدوف خلال لقاء مباشر مع قناة "ماتش TV" الروسية اليوم السبت:  "لدي سؤال واحد لرئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب.. وهو بخصوص رفض إعطاء والدي ومدربي في آن واحد، عبد المناف نورمحمدوف، تأشيرة دخول إلى الأراضي الأمريكية" (فيزا)، وقال: "ألا يمكن حل موضوع الفيزا بمكالمة هاتفية بكل بساطة".

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وغاب نورمحمدوف الأب (بسبب حرمانه من الفيزا) عن النزال العالمي الشهير على لقب بطل العالم للوزن الخفيف للفنون القتالية المختلطة ضمن فعاليات دورة "UFC 229" بين ابنه حبيب والإيرلندي كونور ماكغريغور، والذي أقيم في الـ6 من أكتوبر الماضي في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، ورغم غياب عبد المناف إلا أن حبيب استطاع الفوز في النزال والحفاظ على لقبه العالمي بعد أن أجبر منافسه على الاستسلام في الجولة الرابعة.

المصدر: rsport.ria.ru 

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