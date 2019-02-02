شركة "نايكي" تفسر وجود "لفظ الجلالة" على أحد أحذيتها

تتواصل الضغوط على شركة "نايكي" الشهيرة لسحب إحدى أبرز ماركات أحذيتها من السوق، بعد انطلاق حملة على الإنترنت تقول إن المنتج يضم رسما شبيها بلفظ الجلالة في اللغة العربية.

وحسب "بلومبرغ"، فإن الحملة التي أطلقها أحد الزبائن ترى أنه من غير المقبول أن تسمح شركة "نايكي" بوضع كلمة شبيهة بكلمة "الله" على حذاء "إير ماكس 270"، في الوقت الذي يعرف فيه الجميع، أن الأحذية يداس عليها على الأرض.

ودعت سايكا نورين، وهي ناشطة في الحملة إلى سحب ما قالت إنها عبارة تجديف مسيئة للذات الإلهية، إضافة إلى سحب كافة المنتجات التي تحمل هذا الرسم في كافة دول العالم.

من ناحيتها، أوضحت شركة "نايكي" أن الكلمة التي أثارت كل هذا الجدل، ليست إلا اختصارا وتجسيدا لعبارة Air Max، أي العلامة التجارية لحذاء "إير ماركس".

وتمكنت الحملة الرقمية من جمع 16 ألف توقيع حتى الآن، ويقول القائمون عليها إنهم يسعون إلى جمع 25 ألف شخص، لكن عددا من المستخدمين انتقدوا هذه الضجة ووصفوها بغير العقلانية لأن أحرف العلامة التجارية واضحة تماما، ولا وجود لرسم كلمة الله بينها إطلاقا.

المصدر: وكالات