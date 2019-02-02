أشهر معلق قطري يبكي فرحا بعد تتويج بلده بكأس آسيا

ذرف المعلق القطري يوسف سيف الدموع على الهواء مباشرة بعدما شاهد تتويج منتخب بلاده بلقب بطولة كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه إثر الفوز على المنتخب الياباني 3-1 في النهائي.

وخلال حفر اسم العنابي على كأس البطولة كما هو معتاد في كل تتويج، بدت علامات البكاء على صوت المعلق الكبير يوسف متفاعلا مع هذه اللحظات المؤثرة بالقول: "للمرة الأولى انحت وسجل يا تاريخ، سجل Qatar، سجل قطر، سجل قطر، والله يا عمري قطر، سجل بأحرف من ذهب".

المصدر: twitter