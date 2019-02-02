أشهر معلق قطري يبكي فرحا بعد تتويج بلده بكأس آسيا
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ذرف المعلق القطري يوسف سيف الدموع على الهواء مباشرة بعدما شاهد تتويج منتخب بلاده بلقب بطولة كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه إثر الفوز على المنتخب الياباني 3-1 في النهائي.
وخلال حفر اسم العنابي على كأس البطولة كما هو معتاد في كل تتويج، بدت علامات البكاء على صوت المعلق الكبير يوسف متفاعلا مع هذه اللحظات المؤثرة بالقول: "للمرة الأولى انحت وسجل يا تاريخ، سجل Qatar، سجل قطر، سجل قطر، والله يا عمري قطر، سجل بأحرف من ذهب".
#العنابي_سيد_آسيا#قطر_اليابان— جاسم بن ثاني 🇶🇦 (@JBT_86) February 1, 2019
يوسف سيف 🇶🇦🇶🇦❤️❤️❤️😭 pic.twitter.com/QzldnXSe6Y
المصدر: twitter
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