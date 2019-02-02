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أشهر معلق قطري يبكي فرحا بعد تتويج بلده بكأس آسيا

الرياضة

أشهر معلق قطري يبكي فرحا بعد تتويج بلده بكأس آسيا
twitter
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ذرف المعلق القطري يوسف سيف الدموع على الهواء مباشرة بعدما شاهد تتويج منتخب بلاده بلقب بطولة كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه إثر الفوز على المنتخب الياباني 3-1 في النهائي.

وخلال حفر اسم العنابي على كأس البطولة كما هو معتاد في كل تتويج، بدت علامات البكاء على صوت المعلق الكبير يوسف متفاعلا مع هذه اللحظات المؤثرة بالقول: "للمرة الأولى انحت وسجل يا تاريخ، سجل Qatar، سجل قطر، سجل قطر، والله يا عمري قطر، سجل بأحرف من ذهب".

المصدر: twitter

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