كارديف يعاني في الميركاتو الشتوي بسبب سالا المفقود

فشل نادي كارديف سيتي الإنجليزي في إتمام بعض الصفقات الجديدة قبل إغلاق باب الانتقالات الشتوية الخميس، بسبب اختفاء اللاعب الأرجنتيني إيمليانو سالا فوق بحر المانش الأسبوع الماضي.

وكشف مدرب الفريق الإنجليزي نيل وارنوك، أن اللاعبين رفضوا فكرة الانضمام إلى النادي بسبب تأثرهم بحادث اختفاء سالا الأسبوع الماضي، بعد توقيع عقد انضمامه لكارديف قادما من نانت الفرنسي.

وقال وارنوك قبل لقاء بورنموث في الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي: "تفاوضنا مع مهاجم أو اثنين لكنهما رفضا الانضمام للفريق في هذه الظروف، لذلك كانت فترة الانتقالات صعبة للغاية".

وعلى الرغم من العوائق التي حالت دون إتمام صفقات لتدعيم خط الهجوم إلا أن كارديف نجح في التعاقد مع لياندرو باكونا قادما ريدينغ وهو لاعب يمكنه شغل العديد من المراكز.

ويشغل كارديف المركز الـ 18 في ترتيب البريميرليغ برصيد 19 نقطة من 24 مباراة.

المصدر: وكالات