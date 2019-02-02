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سولشاير يسعى في مواجهة ليستر سيتي لمعادلة إنجاز فيرغسون

الرياضة

سولشاير يسعى في مواجهة ليستر سيتي لمعادلة إنجاز فيرغسون
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تلوح الفرصة غدا الأحد أمام النرويجي أولي جونار سولشاير المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد لتحقيق إنجاز شخصي عندما يحل ضيفا على ليستر سيتي ضمن مواجهات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي.

وبات سولشاير على بعد خطوة واحدة من معادلة رقم السير أليكس فيرغسون، المدير الفني التاريخي للشياطين الحمر، خلال مواجهة الغد من أجل تحقيق 5 انتصارات متتالية خارج ملعب "أولد ترافورد" في كل البطولات.

وحقق مانشستر يونايتد تحت إشراف فيرغسون آخر مرة خمس انتصارات خارج أرضه في أكتوبر عام 2012.

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وقاد سولشاير مانشستر منذ توليه تدريبه في ديسمبر، إلى تحقيق 8 انتصارات وتعادل واحد في كل المسابقات.

ويحتل فريق الشياطين الحمر المركز السادس على لائحة ترتيب البريميرليغ برصيد 45 نقطة، وبفارق 16 نقطة عن المتصدر ليفربول، فيما يشغل ليستر المركز الحادي عشر.

المصدر: تويتر

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