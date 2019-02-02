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ناد تركي يتعاقد مع 22 لاعبا في آخر ساعتين من الميركاتو

الرياضة

ناد تركي يتعاقد مع 22 لاعبا في آخر ساعتين من الميركاتو
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استطاع نادي "زليازيغسبور" التركي تحقيق رقم قياسي نادر في سوق انتقالات اللاعبين، بعدما تعاقد مع 22 لاعبا في غضون ساعتين فقط في آخر يوم من عمر الميركاتو الشتوي.

وتعاقد النادي التركي الذي يلعب في الدرجة الثانية مع 22 لاعبا، في آخر ساعتين من سوق الانتقالات الشتوي، الذي انتهى أول أمس.

واستغل زليازيغسبور رفع الاتحاد التركي لكرة القدم الحظر المفروض على النادي، ليتعاقد مع 22 لاعبا، منهم 12 لاعبا بعقود دائمة، و10 لاعبين على سبيل الإعارة.

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ويحتل زليازيغسبور المركز الـ17 قبل الأخير في الدوري.

المصدر: eurosport.ru

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