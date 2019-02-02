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روسيا تتقدم على سويسرا بانتصارين في كأس ديفيز للتنس (فيديو)

الرياضة

روسيا تتقدم على سويسرا بانتصارين في كأس ديفيز للتنس (فيديو)
AFP Fabrice COFFRINI
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تقدمت روسيا على سويسرا بانتصارين مقابل لا شيء في الدور التمهيدي المؤهل لمنافسات كأس ديفيز لكرة المضرب، التي ستقام في العاصمة الإسبانية مدريد في نوفمبر المقبل.

وتمكن الروسي كارين خاتشانوف من الفوز على السويسري مارك أندريا هوسيلير بمجموعتين نظيفتين بواقع: 6-3 و7-5.

كما تمكن الروسي دانييل مدفيديف من التغلب على هنري لاكسونين بمجموعتين مقابل واحدة، بواقع: 7-6 و6-7 و6-2.

وفي أبرز نتائج الأمس، تقدمت ألمانيا على هنغاريا بانتصارين، وأستراليا على البوسنة بانتصارين، فيما تعادل المنتخبان الهولندي والتشيكي بانتصار لكل منهما.

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المصدر: news.sportbox.ru

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