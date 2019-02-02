روسيا تتقدم على سويسرا بانتصارين في كأس ديفيز للتنس (فيديو)

تقدمت روسيا على سويسرا بانتصارين مقابل لا شيء في الدور التمهيدي المؤهل لمنافسات كأس ديفيز لكرة المضرب، التي ستقام في العاصمة الإسبانية مدريد في نوفمبر المقبل.

وتمكن الروسي كارين خاتشانوف من الفوز على السويسري مارك أندريا هوسيلير بمجموعتين نظيفتين بواقع: 6-3 و7-5.

كما تمكن الروسي دانييل مدفيديف من التغلب على هنري لاكسونين بمجموعتين مقابل واحدة، بواقع: 7-6 و6-7 و6-2.

Off to a good start!@DaniilMedwed beats a spirited Henri Laaksonen 76(8) (6)67 62 as Russia collects victory in the opening rubber 🇷🇺#DavisCupQualifiers#SUIRUSpic.twitter.com/w7wOngf2Qm — Davis Cup (@DavisCup) 1 февраля 2019 г.

وفي أبرز نتائج الأمس، تقدمت ألمانيا على هنغاريا بانتصارين، وأستراليا على البوسنة بانتصارين، فيما تعادل المنتخبان الهولندي والتشيكي بانتصار لكل منهما.

The latest scores going into day two of the #DavisCupQualifiers How is your team doing? pic.twitter.com/tNkEJsnUUz — Davis Cup (@DavisCup) 2 февраля 2019 г.

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المصدر: news.sportbox.ru