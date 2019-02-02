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الروسية زفوناريفا تواصل تألقها وتبلغ نصف نهائي بطولة بطرسبورغ للتنس

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الروسية زفوناريفا تواصل تألقها وتبلغ نصف نهائي بطولة بطرسبورغ للتنس
Sputnik Алексей Даничев
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تأهلت الروسية فيرا زفوناريفا إلى الدور نصف النهائي لبطولة سان بطرسبورغ الروسية للتنس، بعد تغلبها على مواطنتها داريا كاساتكينا بمجموعتين نظيفتين.

وتمكنت زفوناريفا البالغة 34 عاما، من حسم المباراة لمصلحتها بمجموعتين دون رد، بواقع: 6-3 و7-6، خلال ساعة و47 دقيقة.

وستواجه زفوناريفا في الدور نصف النهائي للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 750 ألف دولار، الكرواتية دونا فيكيتش الفائزة بدورها على حاملة اللقب التشيكية بيترا كفيتوفا بمجموعتين نظيفتين، بواقع 6-4 و6-1.

وفي نصف النهائي الثاني تلتقي البيلاروسية أرينا سابالينكا مع الهولندية كيكي بيرتينز.

المصدر: rsport.ria.ru

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