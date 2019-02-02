الروسية زفوناريفا تواصل تألقها وتبلغ نصف نهائي بطولة بطرسبورغ للتنس
تأهلت الروسية فيرا زفوناريفا إلى الدور نصف النهائي لبطولة سان بطرسبورغ الروسية للتنس، بعد تغلبها على مواطنتها داريا كاساتكينا بمجموعتين نظيفتين.
وتمكنت زفوناريفا البالغة 34 عاما، من حسم المباراة لمصلحتها بمجموعتين دون رد، بواقع: 6-3 و7-6، خلال ساعة و47 دقيقة.
Звонарева победила Касаткину и вышла в полуфинал турнира в Петербургеhttps://t.co/GIeaFXvxlZpic.twitter.com/4PGmhoauZd— Р-Спорт (@rsportru) February 1, 2019
وستواجه زفوناريفا في الدور نصف النهائي للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 750 ألف دولار، الكرواتية دونا فيكيتش الفائزة بدورها على حاملة اللقب التشيكية بيترا كفيتوفا بمجموعتين نظيفتين، بواقع 6-4 و6-1.
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🇭🇷 @DonnaVekic VS @verazvonareva 🇷🇺
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SEMIFINALS— WTA St.Petersburg Ladies Trophy 2019 (@Formula_TX) February 1, 2019
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🇧🇾 Aryna Sabalenka VS Kiki Bertens 🇳🇱
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Who will reach the final? 🧐
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وفي نصف النهائي الثاني تلتقي البيلاروسية أرينا سابالينكا مع الهولندية كيكي بيرتينز.
المصدر: rsport.ria.ru