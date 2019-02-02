حارس برشلونة يتغيب عن الكلاسيكو أمام ريال مدريد

أعلن برشلونة أمس الجمعة غياب حارسه الاحتياطي ياسبر سيليسن عن مباراتي ذهاب وإياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم ضد ريال مدريد بسبب الإصابة.

وسيغيب سيليسن لستة أسابيع بعد إصابته بتمزق عضلي، ولم يشارك حارس منتخب هولندا في أي مباراة في الدوري هذا الموسم لكنه كان الحارس الأول للفريق في كأس الملك خلال مواسمه الثلاثة مع الفريق الكتالوني، وفاز باللقب في 2017 و2018.

وكان للحارس سيليسن مساهمة قوية في فوز برشلونة على إشبيلية في إياب دور الثمانية يوم الأربعاء إذ أنقذه بركلة جزاء كانت ستمنح الفريق الأندلسي التقدم 3-1 في النتيجة الإجمالية، ليفوز برشلونة 6-1 وينتصر 6-3 في مجموع المباراتين.

[INJURY NEWS] In training today the first team player @JasperCillessen tore a muscle in his right calf and he will now be out for around six weeks pic.twitter.com/TXvLXy92i2 — FC Barcelona (@FCBarcelona) ١ فبراير ٢٠١٩

ومن المتوقع أن يحل الألماني مارك أندريه تير شتيغن بديلا للهولندي خلال ذهاب نصف نهائي الكأس أمام ريال مدريد في الـ6 من فبراير وفي الإياب يوم 27 فبراير.

وفي حال تأهل برشلونة، فمن المتوقع عودة سيليسن للمشاركة في النهائي ضد ريال بيتيس أو بلنسية يوم 25 مايو.

المصدر: رويترز